Kauza desítek "cinklých" zakázek ve VoZP. Bývalý generální ředitel dostal nejpřísnější podmínku

Za ovlivňování veřejných zakázek na propagaci Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) dnes Obvodní soud pro Prahu 9 potrestal jejího bývalého ředitele Karla Šteina tříletou podmínkou s pětiletým odkladem. Dalším třem obžalovaným, kteří se podle státní zástupkyně podíleli na manipulování se zakázkami či uplácení generálního ředitele, uložil soud také podmíněné tresty. Dnešní rozsudek není pravomocný. Podle obžaloby způsobila čtveřice pojišťovně škodu přes devět milionů korun. Třem obviněným soud také uložil peněžité tresty. Obžalobě kromě Šteina čelí Martin Lafek, Josef Svoboda a Pavel Vondruška. Lafkovi soud uložil stejný trest jako Šteinovi, Svobodu potrestal 2,5roční podmínkou s odkladem na čtyři roky. Vondruška, který se k činu přiznal, dostal roční podmínku. Soudce Václav Kvapil také obžalovaným kromě Vondrušky uložil peněžité tresty - Lafek má zaplatit milion korun, Svoboda 150.000 korun, Štein pak 200.000 korun. Bývalému řediteli podle nepravomocného rozsudku ale zároveň propadne více než milion korun, které u něj zajistila policie. Všem čtyřem obžalovaným také soud zakázal činnost ve statutárních orgánech obchodních společností na dobu od dvou do pěti let. Pojišťovna podle státní zástupkyně v letech 2014 a 2015 vypisovala jako tendry malého rozsahu s plněním do 500.000 korun marketingové zakázky na svou propagaci například při sportovních či kulturních akcích. K tomu podle ní uzavírala nevýhodné, finančně nadhodnocené smlouvy, u nichž byli předem známí soutěžitelé, výherci zakázky i celková výherní cena. Reálné náklady na reklamu byly podle obžaloby nižší, než bylo VoZP fakturováno, a to mnohdy až o 80 procent. Takto bylo údajně uzavřeno 35 zakázek.

