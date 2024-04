VIDEO: Vrah dostal dvacet let, tělo ubodaného hodil do žumpy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vrah dostal dvacet let, tělo ubodaného hodil do žumpy

Krajský soud v Ostravě poslal na dvacet let do vězení 62letého Karla Machalu za to, že předloni v listopadu ve Sviadnově u Frýdku-Místku podle obžaloby loveckým nožem ubodal svého známého. Tělo pak s dalším mužem hodili do jímky, kde zůstalo takřka dva měsíce. Jeho komplic dostal za nadržování podmínku.

video: iDNES.tv