Krajský soud v Ostravě poslal 49letého Marka Stuchlíka na jedenáct let do vězení. Muž v domku v Rychvaldu na Karvinsku neunesl rozchod se svou manželkou, tak ji loni v květnu dvakrát udeřil kladivem do hlavy a pak ještě uškrtil. Zardousil také jejich dva psy. Rozsudek padl po dohodě o vině a trestu.

video: iDNES.tv