Za zbití a zapálení známého potvrdil soud trojici bezdomovců tresty od 13 do 17 let

Vrchní soud v Praze ve středu potvrdil tresty v kauze loňské vraždy v Českém Krumlově. Tři bezdomovci si mají odpykat od 13 do 17 let za mřížemi za to, že zmlátili a zkopali do bezvědomí svého známého, také muže bez domova. Při útoku mu vyčítali, že porušuje bezdomoveckou solidaritu a nedělí se s nimi například o tabák nebo alkohol. Jeho tělo pak spálili, aby zahladili stopy. Znalci zjistili, že muž v době založení ohně ještě žil a zemřel později na udušení.

video: iDNES.tv