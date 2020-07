VIDEO: Za vraždu kamaráda dostal 11 roků, vězení opustí v 72 letech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za vraždu kamaráda dostal 11 roků, vězení opustí v 72 letech

Jednašedesatiletého bezdomovce Miroslava Popoviče z Prahy 4 - Braníka potrestal Městský soud v Praze za vraždu kamaráda jedenácti lety vězení. Popovič bodl po hádce poškozeného nožem silně do krku, oběť vykrvácela. Odsouzený Popovič uložený trest přijal. Věznici by měl opustit v roce 2031, kdy mu bude 72 let.

video: Jiří Pánek, Petr Fila, iDNES.tv