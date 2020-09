VIDEO: Místo vraždy zabití ze strachu. Soud snížil trest za ubodání bezdomovce z 15 na pět let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Místo vraždy zabití ze strachu. Soud snížil trest za ubodání bezdomovce z 15 na pět let

Za to, že loni v říjnu ubodal v pražských Vršovicích bezdomovce, půjde dvacetiletý Ondřej Kos na pět let do vězení. Odvolací senát mladíkovi o deset let snížil trest uložený v červenci pražským městským soudem. Jeho skutek také z vraždy překvalifikoval na zabití. Kos totiž podle něj jednal v úleku a ve strachu. Muž se k činu přiznal. Realitní makléř Kos původně čelil obžalobě za trýznivou vraždu se sazbou až 20 let vězení. Muže ubodal loni v noci z 25. na 26 října, zasadil mu svým zavíracím nožem 19 ran do hlavy, krku a zad. Muž podle znalců umíral několik minut. Zatímco prvoinstanční soud uvedl, že Kos bezdomovce zavraždil z nezjištěných důvodů, odvolací senát pražského vrchního soudu mladíkovi uvěřil, že bodal ze strachu poté, co ho muž oslovil a zatahal za rukáv.

video: Jiří Pánek, Marek Štekl, iDNES.tv