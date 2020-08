VIDEO: Že by motivem vraždy dítěte byla pomsta partnerovi, nebylo prokázáno, řekl odvolací soud. Trest zmírnil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Že by motivem vraždy dítěte byla pomsta partnerovi, nebylo prokázáno, řekl odvolací soud. Trest zmírnil

Mladé ženě, která v Českých Budějovicích vyhodila z okna svého dvouletého syna a vyskočila za ním, dnes odvolací soud snížil trest ze 17,5 roku na 16 let vězení. Žena tvrdila, že si na událost nepamatuje a že by takového činu určitě nebyla schopna. Dítě po pádu ze čtvrtého patra zemřelo, jeho matka se z těžkých zranění zotavila bez závažnějších následků. Tragická událost se stala 6. listopadu 2018 nad ránem na sídlišti, kde bydlel otec dítěte. Partnerka s nimi v té době nežila, ale přišla na návštěvu a její bývalý přítel jí oznámil, že chce odjet za prací do Nizozemska a že by mohl vzít syna s sebou. Podle rozsudku pak žena v úmyslu spáchat sebevraždu kvůli dlouhodobě náročné životní situaci nejprve vyhodila svého syna hlavou napřed z okna ve výšce 12,3 metru a poté ho následovala. U osmadvacetileté ženy, která má dva inženýrské tituly a doposud nebyla trestaná, neshledal psychiatr žádnou duševní chorobu ani poruchu. Podle něj jednala v afektu způsobeném dlouhodobě nepříznivými vztahy s partnerem. Psycholog vyslovil domněnku, že její jednání mohlo být pomstou otci dítěte. Soudci však dospěli k závěru, že se motiv pomsty nepodařilo prokázat.

video: Jiří Pánek, Marek Štekl, iDNES.tv