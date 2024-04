VIDEO: Ubodal spící přítelkyni. Za úkladnou vraždu má senior strávit za mřížemi 14 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šestašedesátiletý Ladislav Ubl z Rokycanska si odpyká 14 let vězení za to, že loni zavraždil svou přítelkyni. Trest mu v úterý pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Na ženu, která se s ním chtěla rozejít, Ubl zaútočil v noci v její ložnici. Devětkrát ji bodl do hrudníku. K činu se přiznal, popíral ale, že by ho naplánoval. Milenka ho podle něj k bodnutí sama vyzvala. Marně žádal, aby soudci zohlednili jeho onkologické onemocnění.

video: iDNES.tv