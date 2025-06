VIDEO: Mladík dostal za vraždu 20 let. "Snažil se ždímat slzy, ale nevyždímal," všimla si žalobkyně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na dvacet let do věznice se zvýšenou ostrahou poslal v pondělí Městský soud v Praze mladíka, který podle obžaloby udusil svou expartnerku, její tělo pak zabalil do igelitu a ukryl. Poté měl vybral z jejího účtu milion korun a na sociálních sítích vytvářet dojem, že dívka někam odjela.

video: iDNES.tv