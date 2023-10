VIDEO: Za vraždu vyhazovače v Karlových Varech z roku 2011 potvrdil soud sedmnáctileté vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za vraždu vyhazovače v Karlových Varech z roku 2011 potvrdil soud sedmnáctileté vězení

Pražský vrchní soud poslal jedenačtyřicetiletého Petra Pávka na 17 let do vězení. V říjnu 2011 zastřelil v Karlových Varech svého známého, který pracoval jako vyhazovač na diskotékách. Dostal za to 200 tisíc korun. Jeho dva spoluobžalované odvolací senát osvobodil. Potvrdil tak červencový verdikt plzeňského soudu. Rozhodnutí je pravomocné.

video: iDNES.tv