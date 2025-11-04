Žárlivec kvůli rozchodu napadl manželku, prořízl jí zápěstí, žena vykrvácela. Vrah si odsedí 17 let

Krimi | Soudy
Muž z Písecka si odpyká 17 let vězení za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala. Trest mu v úterý pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Muž matku dvou svých dospělých dětí zmlátil, naložil ji bezvládnou do auta a odvezl do lesa, kde jí prořízl zápěstí. Její smrt fingoval jako sebevraždu. Vinu za vraždu pak popíral, čin sváděl na vlastního syna.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:39

Kvitová má šperky ráda. Odehrála s nimi i své nejúspěšnější turnaje
Společnost
4. 11. 2025 13:40
00:57

Lidé mohou u kondolenční knihy zavzpomínat na kardinála Duku
Domácí
4. 11. 2025 13:18
01:07

Ve Špindlerově Mlýně usazují nový most k propojení skiareálů
Domácí
4. 11. 2025 13:14
02:41

Žárlivec kvůli rozchodu napadl manželku, prořízl jí zápěstí, žena vykrvácela. Vrah si odsedí 17 let
Krimi
4. 11. 2025 13:00
07:53

Arcibiskup Graubner promluvil k úmrtí kardinála Duky
Domácí
4. 11. 2025 12:30
00:49

Si Ťin-pching vtipkoval s jihokorejským prezidentem
Zahraniční
4. 11. 2025 12:24
01:02

Dárci těl pro výuku mediků mají památník na Ústředním hřbitově v Brně
Domácí
4. 11. 2025 12:18
01:08

Střet člověka s vlakem metra zastavil část linky C
Domácí
4. 11. 2025 12:02
38:03

Ženský fotbal? Výzva. Práce v ČT už mi nic nepřinášela, říká Nekolná
Sport
4. 11. 2025 11:30
01:47

Ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka
Domácí
4. 11. 2025 11:18
04:01

Grotesktní podzim života: Představení V parku oslavuje každodenní okamžiky
Společnost
4. 11. 2025 11:16
00:49

Nejvíce sexy mužem světa je hvězda seriálu Bridgertonovi Jonathan Bailey
Společnost
4. 11. 2025 10:54
01:53

Ukrajinská rozvědka ukázala výsadek v obklíčeném Pokrovsku
Zahraniční
4. 11. 2025 10:54
01:24

Na přání fanoušků zpět v Praze
Společnost
4. 11. 2025 10:38
01:03

Prošli jsme tunel Pohůrka na dálnici D3 i jeho dispečink
Domácí
4. 11. 2025 9:44
01:10

Seznamka Love Island zná své vítěze, jeden z párů si odnáší dva miliony korun
Společnost
4. 11. 2025 8:58
01:58

V pražském Kamýku vzplál z neznámých příčin byt. Hasiči evakuovali deset lidí
Krimi
4. 11. 2025 8:34
00:37

Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily
Lifestyle
4. 11. 2025 8:26
01:02

Spolupráce s USA nemá smysl, dokud podporují sionistický režim, řekl Chameneí
Zahraniční
4. 11. 2025 8:14
01:47

Zemřel Kim Jong-nam. Byl formální hlavou KLDR, i když vládli jiní Kimové
Zahraniční
4. 11. 2025 7:48

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.