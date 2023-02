VIDEO: Žena obžalovaná z vraždy miminka u soudu naříkala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šestatřicetiletá Slovenka ze středočeských Neratovic stráví za vraždu novorozeného syna 15 let ve věznici s ostrahou. Trest jí v úterý o čtyři roky zmírnil Vrchní soud v Praze. Žena v průběhu roku 2021 tajila svoje těhotenství, tři dny před Štědrým dnem porodila ve sklepě chlapečka, kterého zabalila do deky a napěchovala do květináče.

