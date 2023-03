VIDEO: Omlouvám se, řekla žena, která zardousila novorozence. Soud jí potvrdil 15 let vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za vraždu novorozeného dítěte z loňského května odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil matce 15 let vězení. Žena se k činu přiznala, uvedla, že ji čin mrzí. Úterní rozhodnutí je pravomocné. Za vraždu dítěte hrozilo ženě až dvacetileté vězení. "Je nepochybné, že obžalovaná se dopustila zvlášť závažného zločinu vraždy, jehož předmětem bylo bezbranné dítě," konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Podle soudu ale nebyl skutek spáchán nijak výjimečným způsobem, uložení vyššího trestu by tak nebylo na místě. Ženě podle něj výrazně polehčilo právě to, že se už na počátku doznala a spolupracovala s policií.

video: iDNES.tv