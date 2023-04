VIDEO: Byl jsem hyena, která chce zisk, přiznal se u soudu devatenáctiletý mladík z Kladenska k ubodání dealera Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Byl jsem hyena, která chce zisk, přiznal se u soudu devatenáctiletý mladík z Kladenska k ubodání dealera

Devatenáctiletý Jakub Dejm se ve čtvrtek u Krajského soudu v Praze přiznal k loňskému brutálnímu ubodání muže v Dřetovicích na Kladensku. Řekl o sobě, že si pod vlivem drog počínal jako zrůda a hyena, která chce zisk. Dodal, že se nesnáší za to, co udělal. Dejmovi a jeho vrstevníkovi Filipu Černákovi hrozí za předem naplánovanou loupežnou vraždu 12 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Černák odmítl, že by měl na vraždě spoluvinu - kamarád Dejm ho podle něj přesvědčil k tomu, aby šli dům budoucí oběti vykrást.

video: iDNES.tv