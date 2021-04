VIDEO: Žádal osm let vězení, soud ho za trýznivou vraždu partnerky potrestal osmnácti roky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žádal osm let vězení, soud ho za trýznivou vraždu partnerky potrestal osmnácti roky

Soud uložil Tomáši Nálevkovi 18 let vězení za vraždu přítelkyně. Muž ženu ubodal v pražském bytě, poté ji okradl o věci za více než půl milionu korun a odjel na Slovensko, kde ho později dopadla policie. Verdikt není pravomocný. Soud označil za motiv vraždy to, že se partnerka chtěla s Nálevkou rozejít, čímž by muž přišel o bydlení i finanční výpomoc. Vražda se stala loni 3. března v pronajatém bytě v Letňanech. Nálevka zasadil své přítelkyni nožem 21 ran do hlavy, hrudníku, zad i končetin. Jedenatřicetiletá farmaceutka a vojačka z povolání vykrvácela. Muž jí poté vybral úspory z účtu, sebral její elektroniku i šperky a jejím autem odjel nejprve do Ostravy a poté do Spišské Staré Vsi. Tam ho 14. března zadržela zásahová jednotka. /ČTK/

video: Jiří Pánek, Peter Antalík, iDNES.tv