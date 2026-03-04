Intenzivní morální zlo, řekl soud o exprimáři, kterému potvrdil výjimečný trest 28 let
Lékař Vojtěch Č., jenž zavraždil svou milenku a pokusil se zavraždit i další ženu, kterou znásilnil, stráví ve vězení 28 let. Výjimečný trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud, když zamítl lékařovo odvolání. Bývalý primář interního oddělení domažlické nemocnice vraždil podle pravomocného verdiktu zvlášť trýznivým způsobem a se zavrženíhodným motivem - mstil se kvůli tomu, že vyšla najevo jeho nevěra a hrozila mu ztráta rodinného zázemí.
00:42
V Temelíně vyvezli z reaktoru radioaktivní palivo
Domácí4. 3. 2026 12:46
00:19
Izrael sestřelil rakety novou laserovou zbraní
Zahraniční4. 3. 2026 12:44
00:27
Tenistka Aryna Sabalenková se před startem turnaje v Indian Wells zasnoubila
Sport4. 3. 2026 12:24
01:12
Po tragické střelbě se omezeně otevřel úřad v Chřibské
Domácí4. 3. 2026 12:22
00:46
Tento počítač vám nesmí prodat, je příliš nebezpečný
Technika4. 3. 2026 12:08
00:37
K vážně zraněnému dvouletému dítěti letěl vrtulník
Krimi4. 3. 2026 12:04
04:22
Intenzivní morální zlo, řekl soud o exprimáři, kterému potvrdil výjimečný trest 28 let
Krimi4. 3. 2026 11:46
01:08
Nemůžete si zahrávat s osudy milionů lidí, řekl Sánchez
Zahraniční4. 3. 2026 11:36
03:14
Jak by člověk, který udělal co já, mohl neprojevovat lítost? To by byl netvor, naříkal před soudem exprimář
Krimi4. 3. 2026 11:22
00:32
Továrna v Častolovicích spustila novou linku, obyvatelé si stěžují na hluk
Domácí4. 3. 2026 10:36
00:57
Balon „přistál“ na stožáru čtvrt kilometru nad zemí
Zahraniční4. 3. 2026 10:22
05:06
Babiš prosil majitele Ryanairu a Emirates o lety. Hřiba poslal k psychiatrovi
Domácí4. 3. 2026 10:10
00:55
Žháře z Hluboké zachytila kamera přímo při činu
Krimi4. 3. 2026 9:18
01:15
Během 100 hodin jsme použili více než 2000 kusů munice, řekl admirál Cooper
Zahraniční4. 3. 2026 8:04
01:53