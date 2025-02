VIDEO: Soud řeší brutální vraždu starosty hřebíkovačkou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud řeší brutální vraždu starosty hřebíkovačkou

Městský soud v Praze začal projednávat případ dvou mužů a jedné ženy obžalovaných z brutální vraždy podnikatele a starosty malé obce na Plzeňsku. Trojici hrozí až výjimečné tresty. Obžalovaná žena podle státního zástupce Vladimíra Pazourka na základě předchozího plánu, který s dalšími stíhanými muži domluvila, vylákala exmanžela do svého pražského bytu 3. října 2023. Zatímco byl muž v koupelně, vpustila do bytu podle žalobce svého nevlastního bratra a také svého známého Michala Švadlenu. Ti pak podnikatele podle vyšetřovatelů usmrtili nastřelením hřebíků do hlavy, nástrojem ho také několikrát udeřili do hlavy. K útoku použili i železnou tyč.

video: iDNES.tv