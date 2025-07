VIDEO: "Udělají ze mě Kajínka v sukních," citoval obhájce po rozsudku klientku, která dostala 20 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Udělají ze mě Kajínka v sukních," citoval obhájce po rozsudku klientku, která dostala 20 let

Za brutální vraždu podnikatele a starosty z Plzeňska poslal soud jeho bývalou manželku na 20 let do vězení. Stejný trest vyměřil senát i jejímu nevlastnímu bratrovi. Třetí obžalovaný, ženin známý Michal Švadlena, má za mřížemi strávit 13 let. Rozsudek není pravomocný. Oba muži se k činu přiznali, bývalá manželka zavražděného muže vinu odmítla. Trojici hrozily až výjimečné tresty, podle verdiktu spáchali vraždu ze zištných důvodů a velmi surově. Žena se proti rozsudku na místě odvolala, muži si ponechali lhůtu.

video: iDNES.tv