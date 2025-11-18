Za brutální vraždu starosty potvrdil soud exmanželce a jejímu nevlastnímu bratrovi dvacetileté tresty
Za brutální vraždu podnikatele a starosty z Plzeňska potvrdil v úterý odvolací Vrchní soud v Praze jeho bývalé manželce a jejímu nevlastnímu bratrovi 20 let vězení. Třetí obžalovaný, ženin známý Michal Švadlena, půjde do vězení na 13 let. Žena podle pravomocného rozsudku vraždu svého exmanžela naplánovala, muži ji pak spolu vykonali. Švadlena dostal snížený trest, protože od zadržení spolupracoval s policií. Odvolací senát mu dnes změnil typ výkonu trestu, který si bude moci odpykat ve věznici s mírnějším režimem.
