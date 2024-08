VIDEO: „Velice silná káva. Doufám, že se s takovým případem už nesetkáme,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Velice silná káva. Doufám, že se s takovým případem už nesetkáme,“ prohlásil předseda odvolacího senátu

Pavel Jireček si odpyká výjimečný trest 26 let vězení za umučení muže ve sklepě domu na Svitavsku. Ve středu to potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Spolupachatel trýznivé vraždy Alexandr Golubničenko půjde za mříže na 18 let. Dvojice chtěla svou oběť potrestat, a to zřejmě za předchozí ukradení marihuany a několika set korun. Když mladík na následky mučení zemřel, zbavili se pachatelé jeho těla uvařením a spálením.

video: iDNES.tv