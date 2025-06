VIDEO: Omlouvám se a štve mě, že jsem jejího otce tahal za nos, prohlásil mladík obžalovaný z vraždy dívky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na dvacet let do věznice se zvýšenou ostrahou poslal v pondělí Městský soud v Praze mladíka, který podle obžaloby udusil svou expartnerku, její tělo pak zabalil do igelitu a ukryl. Poté měl vybral z jejího účtu milion korun a na sociálních sítích vytvářet dojem, že dívka někam odjela. Mladík odmítá, že vraždil.

video: iDNES.tv