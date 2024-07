VIDEO: Soka v lásce ubodal a ještě zaživa mu uřízl penis. Soud muži potvrdil 18 let vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soka v lásce ubodal a ještě zaživa mu uřízl penis. Soud muži potvrdil 18 let vězení

Za zvlášť trýznivou vraždu přítele své bývalé manželky potvrdil ve středu odvolací Vrchní soud v Praze devětatřicetiletému cizinci 18 let vězení. Na neurčito ho také vyhostil z České republiky. Motivem činu byla podle soudu žárlivost. Muž původem z Ukrajiny napadl o sedm let mladšího přítele své ženy, se kterou byl v té době v rozvodovém řízení, loni 30. června v hale bytového domu v Praze 10. Oběti zasadil tři bodné rány do hlavy a dalších 11 do hrudníku, břicha a ramen. V závěru útoku uřízl napadenému muži penis.

video: iDNES.tv