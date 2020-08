VIDEO: Soud s přesnídávkovým vyděračem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud s přesnídávkovým vyděračem

Před deseti lety, v srpnu 2010, poslal zlínský soud do vězení na 8,5 roku vyděrače Jiřího Adama. Muž vyhrožoval společností Hamé otrávením dětských přesnídávek a žádal téměř osm milionů korun. Aby ukázal, že to myslí vážně, odeslal do firmy skleničku jablečné kojenecké výživy kontaminovanou čtyřmi tabletami léku na spaní Hypnogen.

video: Česká televize