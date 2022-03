VIDEO: Vykradl hotelový pokoj i úřad. Našli ho spícího v cizím autě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z muže spícího v cizím autě na Praze 10 se vyklubal 16krát pravomocně odsouzený zloděj. Vězení opustil na konci listopadu minulého roku a o pár týdnů později si to zamířil do jednoho z hotelů v Praze, kde tvrdil, že je host. Díky tomu se dostal dovnitř, podařilo se mu zmocnit univerzální karty, díky níž se dostal do jednoho z pokojů, kde při krádeži probudil hosta. Ten za zlodějem vyběhl. Recepční hotelu okamžitě zareagovala a podařilo se jí před zlodějem uzamknout hlavní vchod a tím ho uvěznit uvnitř. Zavolala na tísňovou linku, ale ještě před příjezdem hlídky, muž rozkopal boční vstup a utekl neznámo kam. O pár dnů později vykradl muž budovu městského úřadu ve Vodičkově ulici. Nakonec ho policisté našli spícího v autě. Skončil v poutech a následně ve vazební věznici. Do vězení se může znovu vrátit, a to až na dobu tří let.

video: Policie ČR