Výtržník vzteky vykopl zavírající se dveře tramvaje, z místa pak utekl

Emoce na uzdě neudržel vandal nastupující v Brně do tramvaje, která už zavírala dveře. Silou dveře ještě otevřel, ale ve chvíli, kdy nastupoval, pravou nohou vzteky kopl do dveří, až se sklo vysypalo. Když si uvědomil, co udělal, z místa utekl.

video: PČR