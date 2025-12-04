Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Školní vzpoura, kvůli které museli na základní škole v Hnojníku na Frýdecko-Místecku v úterý zasahovat policisté, má vážnější důvod, než by se na první pohled mohlo zdát. Žáci školy dali najevo svůj nesouhlas se jmenováním nového ředitele, podle reakcí na sociálních sítích hnojnícké komunity s ním mají problém především jejich rodiče. Frýdecko-Místecký deník v souvislosti s novým vedením školy dokonce mluví o korupční kauze, jejíž součástí mělo být i vydírání. Škola již podobná nařčení odmítla.
