VIDEO: Ze stropního podhledu vytáhli celníci tisíce krabiček cigaret Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ze stropního podhledu vytáhli celníci tisíce krabiček cigaret

Celníci kontrolovali obchod ve Studánkách na Krumlovsku a všimli na rámech stropních podhledů propiskou psané názvy značek cigaret. Odsunuli jeden díl a objevili uložené kartony – celkem 3 488 krabiček s tabákovými nálepkami s písmeny F a G. Cigarety s G mohli obchodníci prodávat nebo skladovat nejpozději do letošního 31. března, s F nejpozději do 31. března 2022. Za skladování či prodej hrozí prodejci pokuta až do výše 10 milionů korun.

video: Celní správa ČR