Za pád omítky na malého hocha zaplatí ředitel školy pokutu

Jako vinného z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti uznal dnes Okresní soud v Jihlavě Milana Dušáka, ředitele jihlavské Střední školy grafické. Za pád omítky ze školní budovy v Křížové ulici na malého hocha musí podle verdiktu soudu zaplatit. Rozsudek zatím není pravomocný, Dušák se na místě odvolal.
