Za pašování drog soud poslal do vězení sedm z devíti obviněných

Na dva roky až pět let poslal dnes lounský okresní soud do vězení sedm z devíti obžalovaných v případu organizované skupiny, která pašovala drogy do věznice Nové Sedlo na Lounsku. Dvěma ženám uložil podmíněné tresty. Do distribuce pervitinu a marihuany bylo podle obžaloby zapojeno pět v té době odsouzených mužů a čtyři ženy mimo věznici. Kriminalisté skupinu obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v organizované skupině.

video: iDNES.tv