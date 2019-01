VIDEO: Za smrt spolujezdkyně jde Kunce do vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bývalý německý hokejový reprezentant s českými kořeny Daniel Kunce si vyslechl další trest za to, že v opilosti s luxusním vozem ve vysoké rychlosti najel do lampy a zabil při zničujícímu nárazu spolujezdkyni. Olomoucký krajský soud ho poslal do vězení na 3,5 roku. V tragickém případu rozhodoval už podruhé.

video: iDNES.cz