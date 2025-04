VIDEO: Za srážku s policisty v kradeném autě dostal mladík bez řidičáku podmínku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za srážku s policisty v kradeném autě dostal mladík bez řidičáku podmínku

Za divokou honičku v kradeném autě potrestal soud osmnáctiletého cizince 30 měsíci podmíněně odloženými na čtyři roky. Mladík loni v prosinci ujížděl v Německu před policisty v kradeném autě. Jakmile přejel přes hranice a napojil se na dálnici D5, do pronásledování se zapojili i dálniční policisté z Ostrova do Stříbra. Právě do jejich vozidla mladík bez řidičského průkazu ve vysoké rychlosti narazil.

video: iDNES.tv