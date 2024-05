VIDEO: Začaly závěrečné řeči v kauze lihové mafie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Začaly závěrečné řeči v kauze lihové mafie

Soudní projednávání vynášení informací z Celní správy členům tak zvané lihové mafie se dnes dostalo do poslední fáze. Tři celníci měli skupině kolem Radka Březiny vycházet vstříc natolik, že jim za úplatu říkali o chystaných kontrolách, sdělovali informace o konkurenci nebo trestních stíháních. Státní zástupce navrhl tresty od 6,5 do 12 let.

video: iDNES.tv