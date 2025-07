VIDEO: Záchranáři zachraňovali cestujícího v letadle Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Osmatřicetiletý muž nastoupil coby cestující na letišti v Mošnově do letadla. Krátce před vzletem se u něj, pravděpodobně po konzumaci jídla, náhle rozvinula těžká alergická reakce. Místo do cílové destinace tak muž zamířil do nemocnice

video: HZS MSK