Poničil sanitku a na záchranáře hodil pytel stříkaček

V neděli, krátce po deváté hodině ranní, si policisté z oddělení Metro při běžné hlídkové činnosti povšimli záchranářů, kteří přijeli do stanice metra Florenc, kde se měl nacházet poraněný muž po pádu z eskalátorů. Policisté s nimi společně propátrali celý vestibul, avšak poraněný muž se na místě již nenacházel. Při návratu ke služebnímu vozidlu dostali policisté přes vysílačku hlášení od operačního o poškozování vozidla záchranářů, které je zaparkované před vchodem do metra. Policisté vyběhli po eskalátorech a na místě nalezli muže, který se choval agresivně a byl evidentně pod vlivem návykových látek. Slovně napadal zakročující policisty i přítomné záchranáře, po kterých hodil igelitový pytel s použitými injekčními stříkačkami. Muž do zpětného zrcátka udeřil loktem, čímž poškodil elektronický systém jeho ovládání. Po prvotním výslechu se muž k poškození záchranky doznal a řekl, že mu to přijde normální, když tam takto parkují. Záchranářům jeho jednáním vznikla dvacetitisícová škoda na vozidle a muselo přímo z místa zamířit do servisu. Pro další pomoc lidem jim tak tento vůz bude na chvíli chybět. Policisté čtyřiatřicetiletého muže na místě zadrželi a následnou prohlídkou u něj byl nalezen nůž, množství injekčních stříkaček a dalších věcí určených k aplikaci drog.

video: Policie ČR