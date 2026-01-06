Policisté zadrželi sprejera přímo při činu
6. 1. 2026 12:34 Krimi
V sobotu 27. prosince krátce před jednadvacátou hodinou policisté z místního oddělení Zahradní Město projížděli ulicí Sokolovská, kdy si v křižovatce s ulicí Ječná všimli muže, který zastavil u elektroměrového rozvaděče stojícího na okraji chodníku a začal na něj sprejovat. Následně přešel k přilehlé budově, u které sprejem postříkal další rozvaděč. Policisté se za tímto mužem okamžitě ve vozidle vydali a ve chvíli, kdy byli na jeho úrovni, začal velmi rychle utíkat. Devětadvacetiletý muž se při zadržení bránil, nicméně díky velmi rychlé reakci policisty a policistky, kteří vyběhli z vozidla se jim podařilo muže zadržet. Při následné prohlídce u něj nalezli dva spreje, jejichž barva se shodovala s „výtvorem“ na rozvaděčích. Policisté muže zadrželi pro podezření z trestného činu poškození cizí věci, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až jednoho roku. Pro podezřelého to však není první případ, kdy byl policisty při této činnosti dopaden. Za stejný trestný čin byl již odsouzen v roce 2018. Tehdy neunikl pozornosti policistů z místního oddělení Smíchovské nádraží, kteří muže přistihli při sprejování na jeden z vozů vlakové soupravy, kde vytvořil nápis o délce přibližně deseti metrů a výšce 2,5 metru. I v tomto případě se muž snažil před policisty uprchnout, nicméně se jej podařilo hlídce dopadnout a zadržet v nedalekém areálu.
