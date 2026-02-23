Kriminalisté dopadli recidivistu, který vykrádal auta u motolské nemocnice

Krimi
Pražští kriminalisté dopadli osmapadesátiletého recidivistu, který se vloupal do vozidel zaparkovaných u Fakultní nemocnice v Motole. Muž, který do metropole pravidelně přijížděl z jiného kraje, využíval ke krádežím speciálně upravený nástroj. S jeho pomocí pak zcela bez poškození vnikl do vozidla, celé ho prohledal a poté zamkl. Nepohrdl drobnostmi, hotovostí nebo vším, co mělo nějakou cenu. Kriminalisté muži prokázali celkem devět vloupání a dalších patnáct prověřují. Je velmi pravděpodobné, že jich má na svědomí více, ale vzhledem ke způsobu provedení si poškození vloupání vůbec nemuseli všimnout, a tak ho ani neohlásili. Zadržet muže nebylo jednoduché a kriminalisté při prověřování případu získali informace k podezřelému i z kriminálního prostředí. V současné době je muž stíhán vazebně, a pokud bude za krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku odsouzen, hrozí mu až dva roky odnětí svobody. Zadržený není v páchání této trestné činnosti žádným nováčkem, za obdobnou trestnou činnost stá již v minulosti několikrát před soudem.
video: Policie ČR
