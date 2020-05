VIDEO: Na Třinecku začala obnova kostela, který vypálili žháři Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na Třinecku začala obnova kostela, který vypálili žháři

V Gutech na Třinecku byla zahájena stavba repliky kostelíku ze 16. století, který v srpnu 2017 zapálila trojice mladých žhářů. Obnova přijde na zhruba 27 milionů korun a ukončena by měla být v květnu příštího roku. Viníci likvidace památky dostali tresty od tři a půl do devíti let vězení.

