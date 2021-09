VIDEO: Nepojedu, slíbila žena se zákazem řízení a odjela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nepojedu, slíbila žena se zákazem řízení a odjela

V půl páté ráno zastavila autohlídka strážníků městské policie osobní auto, které nejistě kličkovalo Sokolovskou ulicí v Praze. Hned po prvních řidičových slovech bylo zřejmé, že je pod vlivem. Testu na jeho požití, stejně jako testu na drogy, se ale 33letý muž odmítl podrobit. Kontrolou databází bylo dále zjištěno, že má soudem vydány tři zákazy řízení. O několik hodin později uzamkli strážníci do kovové botičky osobní auto, neboť parkovalo v zóně placeného stání bez patřičného oprávnění. Vzápětí se na ně obrátila žena ohledně jejího sundání. Při řešení dopravního přestupku hlídka lustrací zjistila, že má 56letá žena vyslovený zákaz řízení. Ta strážníky ujistila, že řeší pouze přestupek, ale vozidlo odveze někdo jiný. O několik málo minut však nasedla do auta a rozjela se. Na rohu Vodičkovy ulice ji hlídka zastavila a pro podezření ze spáchání trestného činu omezila na osobní svobodě až do příjezdu státních policistů.

video: MP Praha