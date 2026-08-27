Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zákazník srazil k zemi bezdomovce, který obtěžoval prodavačky

Krimi | KRIMI
Policie vyšetřuje incident v České Lípě. Zákazník tu srazil bezdomovce, který předtím vyhrožoval prodavačkám v obchodě s oblečením. Oba jsou nyní podezřelí z přestupku proti občanskému soužití.
video: čtenář iDNES.cz
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:27

Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných. Nepál a Čína sčítají škody po katastrofě
Zahraniční
27. 8. 2026 13:10
02:05

Závodní speciály EuroNascar jsou čtyřistakoňové bestie
Technika
27. 8. 2026 12:48
00:49

V Praze mezi Holešovicemi a Libní srazil vlak člověka, ten na místě zemřel
Domácí
27. 8. 2026 12:42
00:28

Zákazník srazil k zemi bezdomovce, který obtěžoval prodavačky
Krimi
27. 8. 2026 12:38
00:36

Daniel Landa obletěl hrad, kde o víkendu zazpívá
Domácí
27. 8. 2026 11:44
02:11

STAN navrhuje snížení náhrad, které dostávají politici k platu, o 40 procent
Domácí
27. 8. 2026 11:34
00:46

Na hranici Běloruska začíná divočina. Bělověž láká na zubry i carskou stopu
Zahraniční
27. 8. 2026 11:24
02:10

Žena zdokumentovala proměnu svých vlasů po chemoterapii
Lifestyle
27. 8. 2026 11:00
00:33

Vrtulník v Itálii zavadil o ocelové lano a explodoval
Zahraniční
27. 8. 2026 10:52
00:46

Demi Rose: Úspěšná modelka s božskými křivkami
Společnost
27. 8. 2026 10:26
00:24

Svitavský poklad se po 70 letech vrací domů. Tři soudky stříbrných mincí našli instalatéři
Domácí
27. 8. 2026 10:02
47:35

Trpišovský o nováčcích: Teprve se ukáže, kdo bude posila. Kafe s Priskem? Šel bych
Rozstřel
27. 8. 2026 10:00
02:26

Nové záběry z Nepálu: Povodňová vlna smetla všechno, lidé neměli šanci
Zahraniční
27. 8. 2026 9:30
01:16

Lipnu ubývá voda, přívozy mají namále
Domácí
27. 8. 2026 9:24
00:24

Ve francouzském Caen najelo auto úmyslně do lidí
Zahraniční
27. 8. 2026 9:18
00:49

U Rádia Svobodná Evropa zasahoval policejní pyrotechnik
Domácí
27. 8. 2026 9:00
02:44

Policisté pronásledovali řidiče se zákazem řízení. V autě vezl desítky gramů marihuany
Domácí
27. 8. 2026 8:40
01:27

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open
Sport
27. 8. 2026 8:26
29:12

Mat213 o dědovi Ringo Čechovi: Máma z něj dostala pásový opar
Společnost
27. 8. 2026 8:00
06:11

Fiat Barchetta: zavzpomínejte na dolce vita roadster
Technika
27. 8. 2026 0:52

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.