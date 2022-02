VIDEO: Zakuklený zloděj ukradl z restaurace i dvě televize Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kolem čtvrté hodiny ráno navštívil restauraci v Nehvizdech u Prahy zloděj. Lapka, oblečen do šusťákové bundy, kalhot a sportovních tenisek značky Nike, měl přes hlavu nataženou kuklu. Podle kamerových záznamů je vidět, že se muž do restaurace vrátil. Nejprve si místo prohlédl, pak přišel se sportovní taškou, do které odcizené věci uložil a odnesl, poté přišel ještě s batohem. Nakonec odcizil 2 televize, kávovar, služební mobilní telefon a tablet v celkové hodnotě necelých 40 tisíc korun. Jeho návštěvu zachytily kamery. I když ke krádeži došlo už 12. ledna, zatím se policistům nepodařilo zloděje dopadnout, a proto se obrací na veřejnost.

video: Policie ČR