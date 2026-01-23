Řidič si nedostatečně očistil námrazu na čelním skle, dostal pokutu
Jen s malou očištěnou plochou v námraze čelního skla jel v pátek ráno řidič po silnici v Praze 3. Zastavili ho místní dopravní policisté a za přestupek mu uložili pokutu.
00:34
Start jako z hororu. Edmonton dostal od Pittsburghu tři góly za 37 sekund
Sport23. 1. 2026 12:44
01:51
Soudce Vrchního soudu v Praze Ivan Elischer dostal v korupční kauze nepravomocně sedm let vězení
Krimi23. 1. 2026 12:14
00:56
Jednání s USA o Grónsku brzy začnou, oznámil dánský ministr zahraničí
Zahraniční23. 1. 2026 12:10
00:33
Budeme mluvit o území, řekl Zelenskyj
Zahraniční23. 1. 2026 12:07
00:34
Pavel navštívil přerovskou Meoptu
Domácí23. 1. 2026 11:50
01:10
Policisté dopadli lupiče z centra Ostravy za několik minut
Krimi23. 1. 2026 11:50
01:00
Ukrajinští veteráni se díky divadlu vracejí do života
Zahraniční23. 1. 2026 11:14
00:43
Julia Robertsová by dnes už v Pretty Woman nehrála
Společnost23. 1. 2026 10:26
00:37
Fable - gameplay teaser
Lifestyle23. 1. 2026 10:24
00:47
Forza Horizon 6 - gameplay teaser
Lifestyle23. 1. 2026 10:24
01:38
Ředitelka kosmetické značky přišla na letišti o luxusní kabát za téměř milion korun
Společnost23. 1. 2026 10:16
00:48
Modřina na Trumpově ruce upoutala pozornost v Davosu
Zahraniční23. 1. 2026 10:12
00:34
Praha hostila Dreamlinery ve speciálních barvách
Technika23. 1. 2026 9:40
41:47
Bezpečnostní expert Klen: Jak přežít střelbu? Rozhoduje dril a první vteřiny
Rozstřel23. 1. 2026 9:28
00:33
Japonská premiérka rozpustila sněmovnu, budou předčasné volby. Věří v úspěch
Zahraniční23. 1. 2026 9:02
01:10
Jižní Moravu trápí od brzkých ranních hodin ledovka
Domácí23. 1. 2026 8:40
03:06
Pozvánku do Trumpovy Rady míru bude řešit ministerstvo zahraničí, potvrdil Babiš
Domácí23. 1. 2026 8:38
01:31
Dlouhodobý mír bez vyřešení územních otázek nebude, řekl Putinův poradce
Zahraniční23. 1. 2026 7:32
01:07
Mladí instalatéři soutěžili v řemeslných dovednostech
Domácí23. 1. 2026 7:14
Následující videa
01:52
Žena upadla do bezvědomí a na plotně hřála jídlo. Do požáru chybělo pár minut
00:36
Všechny pobiju! Muž vyhrožoval bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka
00:54
Strážníci zajistili muže, který se snažil drátem vykrást automat s výrobky THC
01:30