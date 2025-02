VIDEO: Zápasnici a influencerku soudí za hajlování na videu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zápasnici a influencerku soudí za hajlování na videu

Na velké problémy si zadělala Hana Gelnarová, 23letá ostravská zápasnice z Clash od the Stars, influencerka a účastnice několika reality show, například Survivor. Na svém instagramu loni zveřejnila video, ve kterém s kamarády na oslavě za zvuků nacistické písně hajluje. Případem se začal zabývat Okresní soud v Ostravě. Žena se hájí tím, že to brala jako mažoretkový výstup a netušila, co to ve skutečnosti znamená.

video: iDNES.tv