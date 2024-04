VIDEO: Zasouval do pochvy dívenky teploměr a hýbal s ním, soud ho poslal do detence Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zasouval do pochvy dívenky teploměr a hýbal s ním, soud ho poslal do detence

Krajský soud dnes poslal pětatřicetiletého muže z Havlíčkobrodska do detenčního ústavu. Podle obžaloby si natáčel dívky mladší patnácti let na svůj mobilní telefon. Při hlídání děvčátka batolecího věku zasouval dívce do pochvy teploměr a hýbal s ním.

video: iDNES.tv