Závažný zločin v jabloneckém bytovém domě vyšetřuje policie jako vraždu
Kriminalisté vyšetřují závažný zločin, který se stal ve čtvrtek odpoledne v Jablonci nad Nisou, jako vraždu. Událost se odehrála v jednom z tamních bytových domů.
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