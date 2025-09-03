Plán na únos miliardáře. Recidivista dostal za pomoc organizátorovi chystané „akce“ 6 let vězení

Za podíl na plánovaném únosu miliardáře potvrdil ve středu Vrchní soud v Praze Zbyňku Rozsypalovi šest let vězení. Zamítl jeho odvolání. Muž podle pravomocného rozsudku založil na pokyn hlavního organizátora únosu, Vlastimila Nekla, čtyři účty, které měly sloužit k přijetí výkupného. Muži podle verdiktu také mimo jiné doporučoval další lidi, kteří by se mohli na únosu podílet. Neklovi soudy už dříve pravomocně potvrdily 12 let vězení. Rozsypal tvrdí, že nevěděl, že účty měly sloužit k trestné činnosti.Sdílet video na FB