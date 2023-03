VIDEO: Zebra není zeď! Je to připojovací pruh pro aroganty? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pomalu to na silnicích vypadá, že někteří řidiči zastávají názor, že dopravní značení má pouze informativní charakter, kterého se řídí podle svého uvážení. Řeč je o několika řidičích, kteří při vjíždění na Dobříšskou ulici zřejmě zapomněli na získané informace z autoškoly, že černo-bílé šrafování šoférovi říká, že právě tam nemá s vozidlem co dělat. Spíše to vypadá, že to někteří řidiči berou jako vyhrazený připojovací pruh pro aroganty za volantem.

video: iDNES.tv