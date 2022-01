VIDEO: Naskakovala do rozjetého vlaku. Spadla do kolejiště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O obrovském štěstí může hovořit žena, která na Slovensku chtěla na poslední chvíli naskočit do rozjíždějícího se vlaku. To se jí nepodařilo a propadla se mezi peronem a vlakem přímo do kolejiště. Několik vteřin kolem jejího těla jel vlak, než se ho podařilo zastavit. Z hrozivého pádu vyvázla jen s pořádným šokem.

video: Polícia SR