Při květnové hádce v bytě v Plzni vzala sedmadvacetiletá Nikola třiceticentimetrový kuchyňský nůž a o sedm let staršího známého dvakrát bodla. Jednou do hrudníku, podruhé do břicha. Žena v té době byla opilá, alkoholu holdovala podle svých slov často. Zraněného muže lékaři zachránili okamžitou operací. Jeho dnes už bývalou partnerku senát Krajského soudu v Plzni poslal za pokus o vraždu na šest let do vězení.

