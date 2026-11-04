Žena zkolabovala v obchodě, včasná pomoc policistů jí zachránila život
Ke kolapsu jedenasedmdesátileté ženy v jednom z chebských obchodů vyjížděly 3. listopadu kolem 14 hodiny složky IZS. Jako první byla na místě policejní hlídka. Jeden ze členů začal s okamžitou resuscitací. I díky ní se podařilo ženu vzkřísit.
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Žena zkolabovala v obchodě, včasná pomoc policistů jí zachránila život
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