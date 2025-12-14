Ženu v Praze přepadl násilník ve sdíleném autě

Krimi | KRIMI
Policie hledá násilníka, který přepadl ženu, když nastoupila v Kubelíkově ulici na pražském Žižkově do sdíleného automobilu. Těsně před napadením se mu podařilo nenápadně vniknout na zadní sedadlo vozu. Kamery zachytily jeho počínání před činem i po něm, stejně tak ženin hrůzný křik, který se ozval při jejím útěku z vozu.
video: PČR
